Innsbruck: Obdachlos für den guten Zweck

„Ich habe schon sehr lange mit den Betroffenen zu tun. Seit neun Jahren fahre ich beim Vinzibus mit und bin seit fünf Jahren im Vorstand“, erzählt Happ. Der Bus fährt das ganze Jahr hindurch zu mehreren Standplätzen in Innsbruck, an denen warme Mahlzeiten ausgegeben werden. Nicht nur an Menschen, die auf der Straße leben.

Es gibt auch die Mindestpensionisten oder die Mutter mit Kind, die nicht über die Runden kommen. „Das ist traurig mitanzusehen in so einem reichen Land“, sagt Sachsenmaier, der ebenfalls schon mit an Bord war.

Am heutigen Sonntag um 15 Uhr beginnt für die zwei Tiroler das vorübergehende Leben auf der Straße bei der Innsbrucker Annasäule – ohne Geld und in Gewändern von der Kleiderausgabe.