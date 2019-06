Inn-Hochwasser: Fünf bis sieben Millionen Euro Schaden

Nach der prekären Hochwasser-Situation in der vergangenen Woche in Tirol mit lokal großflächigen Überflutungen hat das Land am Dienstag eine erste Kostenschätzung angestellt: Insgesamt entstand ein Schaden von fünf bis sieben Millionen Euro. Es sei eine "durchaus bedrohliche Situation" gewesen, sagte Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

Das Hochwasser habe sowohl in der Landwirtschaft als auch im privaten Bereich "gewaltige Schäden" angerichtet, bilanzierte Platter. Rund 300 Hektar Grünland, 150 Hektar im Gemüseanbau und 50 Hektar Maisfelder waren betroffen - das habe zu einem Schadensausmaß von etwa zwei Millionen Euro geführt, sagte Agrarlandesrat und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler ( ÖVP).

Bauern und Privatpersonen soll sofort geholfen werden

"Das sind Kulturen, die an und für sich durch die Hagelversicherung gedeckt werden. Was wir aus dem Katastrophenfonds dann versuchen zu beseitigen, sind Verschlammungen und Überflutungen", erklärte Geisler. Nach einem Gutachten werde Soforthilfe von bis zu 50 Prozent aus dem Fonds und der Haushaltsrücklage des Landes bereitgestellt, kündigten Geisler und Platter unisono an. Das betreffe nicht nur Bauern, sondern auch Privatpersonen, deren Keller beispielsweise unter Wasser standen.