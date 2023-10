Inklusives Café eröffnet: Ein Ort, wo Arbeiten erlernt wird

Ein zweites Wohnzimmer

Geben soll es im inklusiven Café alles, was es in Cafés eben so gibt: Vom Frühstück bis zum frischgebackenen Kuchen. Und natürlich Kaffee. Wenn auch nicht immer in Windeseile: „Bei uns wird es öfter so sein, dass ein Kaffee ein paar Minuten länger dauert oder auch kaputt geht“, sagt Augustin. Dafür verspricht sie den Gästen den freundlichsten Service. „Es soll nicht so sein, dass die Leute einmal eine gute Tat tun und dann nie wieder kommen. Es soll sich anfühlen wie ein zweites Wohnzimmer.“

Damit das alles klappt, sei ein hoher Betreuungsschlüssel entscheidend, sagt Augustin. Pro Beschäftigtem soll eine Betreuungsperson vor Ort sein. Dazu zählen sowohl die Pädagogen als auch die studentischen Aushilfskräfte und ein Jungkoch. Valentins erster Schicht an der Kaffeemaschine steht somit nichts mehr im Weg.