Salafisten-Prediger bestreitet Dschihad-Rekrutierung

Tejma ist in der salafistischen Szene im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt. Die namhafte deutsche Islamismus-Expertin Claudia Dantschke bezeichnete ihn als „geistigen Brandstifter“. Jenes Gebetshaus in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt, in der Tejma lange als Prediger tätig war und Osama Bin Laden huldigte, stand seit längerem im Visier des Verfassungsschutzes. Zuletzt bekam er dort ein Predigt-Verbot und zog sich in einen Kampfsportclub in Wien zurück.

Den Behörden zufolge soll er nicht nur in Wien, sondern auch in Graz Nachwuchs für die Terror-Gruppe Islamischer Staat rekrutiert haben. Im Vorfeld des groß angelegten Polizei-Zugriffs, an dem 500 Beamte mitgewirkt haben, stand ein massiver Lauschangriff. Tejma wurde am Freitag mit ersten Telefon-Protokollen konfrontiert. Sein Anwalt sagt, die Vorhalte seien „konfus“. Man könne durch die wenigen Wortfetzen „jeden Zusammenhang herstellen“.

Der Verdächtige brach am Freitag die Befragung ab. Auf eine Fortsetzung, die heute hätte stattfinden sollen, verzichtete der 32-Jährige auf Anraten seines Anwalts. „Wir warten jetzt, was weiter passiert“, erklärt Binder. Sein Mandant sei kein „Hassprediger“. Das Urteil in einem Medienprozess, in dem ein Richter diese Bezeichnung für O. als legitim betrachtet, sei „noch nicht rechtskräftig“.

Die Justizbehörden haben bis Dienstag Zeit, um über die Verhängung der U-Haft über die Verdächtigen zu entscheiden. Der vorgeworfene Tatbestand der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sieht ein Strafausmaß von bis zu zehn Jahren vor.