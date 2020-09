In fünf steirischen Gemeinden muss neu gewählt werden

Zurück an den Start heißt es für fünf steirische Gemeinden: Die Landeswahlbehörde hat die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Leibnitz, Ilz, Wildon, Mortantsch und St. Andrä-Höch am Montag aufgehoben. Gründe waren unter anderem fehlerhafte Dokumentation von Wahlkarten. In den Gemeinden muss somit neu gewählt werden, wie im Juni unter Corona-Hygienemaßnahmen. Der Termin steht noch nicht fest.

SPÖ-Absolute nach Korrektur

Zehn Anfechtungen gingen nach den Wahlen in 285 Gemeinden bei der Behörde ein, fünf wurde stattgegeben. In Mürzzuschlag wurde ein Sprengelergebnis korrigiert, die SPÖ erhält dort somit eine absolute Mehrheit.