Impfung: Welche Gemeinden vorne liegen, welche hinten

Freie Impftage gibt es auch in den Impfstraßen in Wolfsberg und Villach. Ohne Voranmeldung wird in Wolfsberg in der Sporthalle am Sonntag von 8.00 bis 18.00 Uhr geimpft, am Samstag in Villach in der Tennishalle Warmbad. Eine Voranmeldung ist aber weiterhin möglich. Die Impfstraßen in Villach, Klagenfurt, Wolfsberg und St. Veit/Glan sind an diesem Wochenende für Zweitimpfungen geöffnet. Ab kommendem Samstag wird es bis auf weiteres eine fixe Impfstraße immer samstags in Klagenfurt mit und ohne Anmeldung geben.

Mobiles Impfteam

Kommende Woche startet das erste mobile Impfteam, und zwar in der Gemeinde Stall im Mölltal, wo die Impfrate besonders niedrig ist. Im Feuerwehrhaus in Stall wird von 8.00 bis 16.00 Uhr geimpft, das Angebot richtet sich an die Gemeindebürger von Stall und Mörtschach. Die Organisation hat das Rote Kreuz, verimpft wird das Vakzin von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss.