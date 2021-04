Impfung für Polizisten: Nun werden 10.000 Dosen bereitgestellt

Bisher wurde das ärztliche Personal innerhalb der Polizei sowie rund 2.500 besonders exponierte Beamte geimpft, die bei Demonstrationen und Kundgebungen eingesetzt werden. „Darüber hinaus haben viele Bundesländer bereits immer wieder Polizisten wann immer es möglich war mit geimpft“, sagt Nehammer.

Laut KURIER-Informationen wurden etwa in Vorarlberg rund zwei Drittel der Beamten bereits geimpft, in Kärnten hingegen nur ein Bruchteil. In Wien und Niederösterreich gab es teilweise regional unterschiedliche Durchimpfungsraten. Die Zuteilung, welcher Impfstoff konkret verimpft werden kann, trifft das Gesundheitsministerium auf Basis der verfügbaren Impfdosen und des Impfplans, wird im Innenministerium betont. Die Polizei hat – so wie die Bevölkerung – hier keine Wahlmöglichkeit.