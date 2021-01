Impf-Drängler: Altersheime im Stich gelassen

In Zukunft müsse es Listen mit impfbereiten Personen geben, die sich bei der Gemeinde angemeldet haben, fordert Kaufmann: „Dann müssen nicht die Ärzte oder Heimleiter in letzter Minute entscheiden, was mit dem Impfstoff passiert.“

Und der Ermessensspielraum ist groß. In Tirol heißt es etwa vom Land, dass man die Altersheime informiert habe, „dass bei übrig gebliebenen Impfdosen auch strukturrelevantes Personal“ geimpft werden könne – oder auch Angehörige von Bewohnern, die regelmäßig im Heim sind und eine betreuende Funktion haben.

In Salzburg sind die Heime angehalten, etwa Angehörige mit oder ohne Vorerkrankungen, das Besucherservice oder Seelsorger zu impfen, heißt es auf Anfrage. Impfwillige zu finden, liege in der Verantwortung der Heime. In Oberösterreich können unter anderem auch „externe Dienstleister“ zum Zug kommen. In Niederösterreich darf die Impfung auch freiwilligen Mitarbeitern angeboten werden, die sehr oft in den Häusern tätig sind.

Beim Land Kärnten wiederum heißt es, dass sehr wohl Ersatzlisten geführt werden. Ein Kriterium, um dort zu landen: „Personen, die mit den Heimbewohnern oft persönlich Kontakt haben“, erklärt Gerd Kurath, Sprecher des Landespressedienstes. Warum dabei plötzlich so viele Bürgermeister-Namen auftauchen, will er nicht kommentieren.

In Kärnten sollen Heime zudem überschüssige Impfungen gegen Spenden vergeben haben. „In diesem Fall muss wegen Korruption im öffentlichen Raum ermittelt werden“, erklärt Hubert Hinterhofer, Rechtsprofessor für Strafrecht an der Salzburger Universität.