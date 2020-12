Impfskepsis in Österreichs Altersheimen

Bis 29. Dezember sind in Österreich 6.059 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Bis zu diesem Tag wurden „2.588 Todesfälle aufgrund von Corona in Alten- und Pflegeheimen von den Bundesländern eingemeldet“, erklärt das Gesundheitsministerium auf KURIER-Anfrage. Das sind 42,7 Prozent aller Covid-Sterbefälle.

In Niederösterreich zeigt man sich zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Impfungen in den Heimen – derzeit laufen die Abfragen – groß sein wird. „Insgesamt rechnen wir mit einer hohen Impfquote, zumindest haben wir dazu entsprechende Rückmeldungen aus den Häusern bekommen“, sagt Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur (LGA), die alle Pflegeheime des Landes betreut.

Kritik an der Organisation der geplanten Massenimpfungen in den Altersheimen kommt aus der Steiermark. „Wir haben noch nicht einmal Basisinformationen. Es wird in Wien viel angekündigt. Aber was am Ende des Tages ankommt, ist gering“, ärgert sich Franz Ferner, Leiter der Volkshilfe und Sprecher der Heime in der Wirtschaftskammer.