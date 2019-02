Impf-Debatte: Schulärzte unter Druck

In der Debatte angesichts der aktuellen Masernerkrankungen in Österreich rückt nun auch die Rolle der Ärzte in den Fokus. Insbesondere die Schulärzte kommen dabei nicht gut weg. Der Gemeindebund kritisiert das System schon länger als zu teuer und ineffizient. Präsident Alfred Riedl sieht im Schularztwesen derzeit auch keine Unterstützung beim Heben der Impfmoral.

„Das Schularztsystem kostet Bund, Länder und Gemeinden 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr“, sagt Riedl. Diesem hohen finanziellen Aufwand stünde jedoch kein erkennbarer Nutzen gegenüber. Das größte Problem: Das Schularztwesen ist in jedem Bundesland unterschiedlich ausgestaltet, „von der Organisation, über die Ausstattung der Räumlichkeiten, bis hin zur Durchführung der Untersuchung“, so Riedl. Überdies gebe es keine verwertbare Dokumentation der erhobenen Gesundheitsdaten.