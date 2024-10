Immer mehr gestrecktes Kokain in der Wiener Szene

Erst am Dienstag konnte die Polizei einen Drogendealer im dritten Bezirk schnappen, der zwei Männern gerade Suchtmittel verkaufte.

In der Wohnung des 43-jährigen Dealers aus Serbien fanden die Beamten insgesamt 203 Gramm Heroin, 22 Gramm Kokain sowie rund 1.367 Gramm Streckmittel.

Beim Blick auf den Jahresbericht der Beratungsstelle „checkit“ der Suchthilfe Wien, der am Mittwoch präsentiert wurde, verwundert diese hohe Menge an Streckmitteln nicht.

Nachdem bei Proben der beliebten Rauschdroge in den vergangenen Jahren der Anteil an Streckmitteln immer weiter gesunken ist, stieg dieser seit Anfang des Jahres wieder sprunghaft an.

Gefährliche Beimengungen

Im ersten Halbjahr 2024 wurden knapp 400 Proben auf Kokain untersucht. Lag der Anteil der Streckmittel im Jänner noch bei 19 Prozent, stieg dieser Wert im Juni auf 60 Prozent.