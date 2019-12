Im Tourismus sind Einheimische Mangelware: Bedarf an Fachkräften groß

An diesem Wochenende starten die letzten großen Skigebiete in den Winter. Dass bereits Schnee auf den Bergen liegt, sorgt für gute Stimmung im heimischen Tourismus. Fast schon traditionell zum Saisonstart bremst allerdings der Mangel an Arbeitskräften die Euphorie.

Österreichweit gab es im November noch 8.450 offene Stellen. Und damit noch einmal um 6,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Besonders groß ist der Bedarf in den Tourismusbundesländern Tirol und Salzburg, wo aktuell noch 6.581 Stellen auf Besetzung warten.