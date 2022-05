Im Ausseerland regiert wieder die Narzisse

"Wir freuen uns", sagt die frischgekrönte Königin vergnügt und spricht nicht im Majestätsplural, sondern schließt ihre Prinzessinnen gleich mit ein: Mit der Kür von Lisa Weinhandl zur Narzissenkönigin sowie Katharina Thomanek und Isabella Kain zu Prinzessinnen begann Donnerstagabend das 62. Narzissenfest im Ausseerland.

Höhepunkt ist wie immer die Präsentation der aus Abertausenden weißen Blüten gesteckten Figuren am Sonntag. Königin Lisa stammt übrigens aus Bad Aussee, Prinzessin Katharina aus Abtenau in Salzburg und Prinzessin Isabella aus Tulln in Niederösterreich.