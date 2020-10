Illegale Weitergabe von Patientendaten an die Polizei

Es gibt zahlreiche und gute Gründe, warum die Polizei von Kliniken Informationen über deren Patienten bekommen kann. Etwa über den Verletzungsgrad eines Unfallopfers oder bei Ermittlungen zu Körperverletzungen oder Kindesmissbrauch.

Die Tirol Kliniken haben nun aber festgestellt, dass sich abseits von einem klaren Anfrageprozedere in solchen Fällen ein informeller und illegaler Kanal im Haus etabliert hat. Ein hoher Mitarbeiter aus der Verwaltung soll sensible Patientendaten an einen Polizisten, mit dem wohl ein Nahverhältnis bestand, weitergegeben haben.

Illegale Ermittlungshilfe

„Für uns ist das Ärgernis, dass Patientendaten auf diesem Weg an Dritte gelangt sind – auch wenn es die Polizei ist“, erklärte Stefan Deflorian, Geschäftsführer der Tirol Kliniken, am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz.

„Die Motivlage ist relativ eindeutig“, sagte Klaus Schindelweg, Datenschutzbeauftragter der Klinik. Es sei wohl um die Aufklärung von Straftaten gegangen. Er sprach von mehr als zehn Fällen, in denen Teile von Krankengeschichten, Befunde oder Arztbriefe weitergegeben wurden. Und das nach dem abschlägigen Beantworten offizieller Anfragen.