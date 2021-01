Illegale Skiurlauber: Ministerium schärft Einreiseregeln nach

Der KURIER-Bericht über dutzende Skandinavier und Briten, die offenbar in St. Anton mit Einreisen aus "beruflichen Zwecken" und Anmeldung eines Wohnsitzes das Beherbergungsverbot umgehen, hat hohe Wellen geschlagen. Laut Polizei gaben die jungen Skifahrer bei Befragungen an, auf Arbeitssuche zu sein oder einen Job in Aussicht zu haben.

Die Exekutive in dem Wintersportort sieht aktuell keine Handhabe, da prinzipiell Niederlassungsfreiheit besteht und die bei Einreise vorgeschriebene Quarantäne von den Neuankömmlingen eingehalten wird.

Nun regiert das Gesundheitsministerium auf den Wohnsitz-Schmäh und will eine "Präzisierung" der Einreiseverordnung vornehmen, wie es auf Anfrage heißt.