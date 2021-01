Causa Jochberg: Kritik an Vorbereitungskurs während Lockdown

Am Mittwoch wurden immer mehr Details zum Skilehrer-Cluster in Jochberg bekannt. Die entscheidende Frage, ob alles rechtens war, ist aber noch offen. „Man wird das noch einmal ganz genau überprüfen“, sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter zu Mittag in einer Pressekonferenz.

Er stellte aber klar: „Natürlich ist so eine Ausbildung in Zeiten eines Lockdowns entbehrlich.“ Der Österreichische Skischulverband (ÖSSV) stellte jedenfalls klar, dass es sich bei den 17 Betroffenen um keine offiziellen Skilehrer handle. Es habe sich um einen privat organisierten Vorbereitungskurs zu einer Skilehrer-Ausbildung gehandelt.

Kein Weihnachtsbesuch

„Wir stehen auf dem Standpunkt, dass so ein Kurs in Lockdown-Zeiten nicht zulässig ist“, sagt ÖSSV-Generalsekretär Christian Abenthung zum KURIER. Der Unterkunftgeber, in dessen Personalhaus die Skilehrer-Anwärter gewohnt haben, entgegnet, dass alles rechtens gewesen sei.

Die Anwärter hätten noch im Jänner eine Skilehrer-Ausbildung absolvieren sollen, um dann – nach dem Lockdown – im Februar in seiner Skischule zu arbeiten, so der Skischul-Leiter Alois Reichholf. Gerüchte, dass die Anwärter über Weihnachten in England gewesen wären oder Besuch von dort erhalten hätten, weist er deutlich zurück. „Das ist ein völliger Blödsinn“, sagt Reichholf.