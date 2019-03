Identitäre stoppen – aber wie?

Ein Finanzstrafverfahren bedroht ihre Existenz:

Gegen Sellner läuft ein Finanzstrafverfahren – im Zuge dessen fiel Ermittlern auch die Neuseeland-Spende auf. Wird er verurteilt und steht das im Zusammenhang mit den Vereinen, könnte das über die strafrechtliche Flanke ein Grund zur Auflösung werden. Möglich ist auch, dass eine Verurteilung mit hoher Strafe den finanziellen Ruin nach sich zieht.

Öffentliche Aktionen kann man kaum verhindern:

Die Versammlungsfreiheit gibt viel Spielraum, eingeschränkt werden kann dieser laut Verfassungsjurist Theo Öhlinger nur, „wenn die öffentliche Ordnung bzw. Sicherheit gefährdet ist – das kann auch jedem Sportverein passieren“. Neonazi-Aufmärsche wurden schon präventiv untersagt, weil davon auszugehen war, dass das Verbotsgesetz berührt wird.

In Deutschland stoppt die Polizei immer wieder einzelne Aktionen der Identitären – etwa, wenn Demos nicht angemeldet oder unerlaubt Plakate aufgehängt werden. Dort wird die Bewegung als „verfassungsfeindlich“ eingestuft.

Identitären-Symbol könnte in den Verbotskatalog:

Will man die Sichtbarkeit der Identitären in der Öffentlichkeit einschränken, könnte die Regierung ihre Symbole (das griechische Lambda, ein Winkel und ein Kreis in Gelb auf schwarzem Grund) in den Katalog der verbotenen Symbole aufnehmen. Erst kürzlich kamen 13 neue ins Symbolegesetz, etwa jene der Grauen Wölfe und der PKK.