Ibiza-U-Ausschuss: Umgang mit sexueller Belästigung sorgt für Wirbel

Der hochrangige Polizist hatte jedenfalls im Vorjahr ein Dienstjubiläum und wurde dabei von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka persönlich ausgezeichnet. Er ist nebenbei auch an einem Lokal beteiligt, bei dem vor zwei Jahren eine ÖVP-Spitzenpolitikerin den Abschluss eines Wahlkampfs gefeiert hat - auf Einladung des betroffenen Polizisten. “Ein gemütliches Zusammensein nach intensivem Wahlkampf“ hieß es in einem Bericht einer Lokalzeitung. In Polizeikreisen heißt es, dass er stets Kontakt zu Spitzenpolitikern gesucht hat.

Das Opfer versieht nun auf eigenen Wunsch Dienst in einer anderen Abteilung.