Ibiza-Drahtzieher wird an Österreich ausgeliefert

Der mutmaßliche Drahtzieher des Ibiza-Videos wird an Österreich ausgeliefert - das entschied das Kammergericht Berlin.

Der 40-jährige H. wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht, ehe er im vergangenen Dezember in Berlin festgenommen wurde und in Auslieferungshaft kam. H. wehrte sich gegen die drohende Auslieferung mit allen juristischen Mitteln. So suchte er etwa in Deutschland um Asyl an. Außerdem beklagte er die Haftbedingungen in Österreich, speziell in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, die ständig überbelegt sei.