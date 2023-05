Ausgehungerte Bienen: Imker rechnen mit 80 Prozent Ernteausfall

Imker und Bienen

In Österreich gibt es laut Ages etwa 27.000 Imkerinnen und Imker mit rund 350.000 Bienenvölkern. Die Wintersterblichkeit variiert stark und lag in den vergangenen Jahren zwischen acht und 28 Prozent. Die Anzahl der Bienenvölker ist in Österreich seit 2003 aber weitgehend stabil.

Wenig Berufsimker

Berufsimker mit mehr als 150 Bienenvölker gibt es in Österreich wenige. Dagegen ist der Anteil der Nebenerwerbs- und Freizeitimker mit knapp 99 Prozent hoch.

20 bis 50.000 Bienen

umfasst ein Volk. Im Wirtschaftsjahr 2020/2021 lag die Honigproduktion laut Grünem Bericht bei etwa 4.100 Tonnen. Die heimische Honig-Produktion deckt 44 Prozent des Bedarfs, der Pro-Kopf-Verbrauch lag bei rund einem Kilogramm (Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft).