Marienkäfer und Bienen: Tierische Helfer im Garten

Jo Whittingham, Gartenjournalistin mit einem Aufbaustudium in Gartenbau an der University of Edinburgh, gibt ihr Know-how im Ratgeber „Grünes Gartenwissen. Krankheiten und Schädlinge“ weiter. Die Leser erfahren, wie sie beim Gärtnern durch die richtige Bodenpflege und mit Nützlingen einen natürlichen Pflanzenschutz erhalten.

Bebilderte Beschreibungen der wichtigsten Schädlinge, Krankheiten und anderen Schäden helfen beim Herausfinden der Ursachen und bei der Auswahl der wirksamsten Mittel. „Machen Sie es sich während der Gartenarbeit zum Prinzip, Ihre Pflanzen genau zu betrachten. Nach einiger Zeit erkennen Sie selbst kleine Veränderungen etwa hängende Triebe, stumpfe oder fleckige Blätter“, rät die Autorin.