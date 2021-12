Hunde retteten steirische Familie vor Feuertod

Zwei Hunde haben einer Familie in Laßnitzhöhe (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nacht auf Freitag wohl das Leben gerettet. Sie begannen wegen eines Brandes laut zu bellen. Dadurch wachte die Mutter auf und sie konnte sich zusammen mit ihrer Tochter und einem Baby in Sicherheit bringen.

Vier Feuerwehren löschten den entstandenen Vollbrand. Ursache dürfte eine vergessene, brennende Kerze auf einem Adventkranz gewesen sein, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.