Brand in Wiener Obdachlosenheim: Räumlichkeiten nicht mehr bewohnbar

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Brand in einem Obdachlosenwohnheim in der Großen Schiffgasse in der Leopoldstadt. Gegen 7 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr mit 15 Einsatzfahrzeugen aus, als dichter Rauch aus mehreren Fenstern im dritten Stock des Wohnheimes ausbrachen.

Die Einsatzkräfte haben sofort die Flammen unter Atemschutz mit einer Löschleitung bekämpft. Mit einer Drehleiter wurden zusätzlich die Lösch- und Evakuierungsmaßnahmen unterstützt. Laut Feuerwehr wurden mehrere Personen mit Fluchtfiltermasken ins Freie gebracht und von den Teams der Sondereinsatzgruppe betreut. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.