Brand in Tiroler Skihütte: Die Feuerwehr kam mit der Gondel

Die Feuerwehr Nauders (Bezirk Imst) hat Mittwochabend wegen eines Brandes in einer Hütte im Skigebiet einen ungewöhnlichen Weg auf sich genommen: Weil es keinen Fahrweg zum brennenden Gebäude gibt, wurden die Einsatzkräfte mittels Ski-doo und Gondel dorthin befördert. Ein Blockhaus fing Feuer - warum war laut Polizei am Donnerstag noch unklar. Die Hütte befindet sich in der Nähe der Bergstation der Bergkastelbahn, es wurde niemand verletzt.

Bis die Feuerwehrleute zum Brandobjekt gelangten, konnte die Person, welche das Feuer entdeckt hatte gemeinsam mit Pistengerätefahrern mit Feuerlöschern den Brand eindämmen und einen Vollbrand verhindern. Unter Zuhilfenahme von Pulverlöscher und Wasser aus der Beschneiungsanlage konnte gegen 21.30 Uhr „Brand aus“ gegeben werden.