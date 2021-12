Jetzt steigen die Temperaturen, aber Chance auf weiße Weihnachten besteht

Noch liegt verbreitet Schnee, ein kräftiges Hoch und milde Luft werden der Schneedecke im Flachland aber in den kommenden Tagen stark zusetzen.

Hoch Yascha versorgt Österreich in den kommenden Tagen nämlich mit ruhigem und mildem Winterwetter, im Flachland geht es der Schneedecke somit an den Kragen. Erst zum Wochenende hin gehen die Temperaturen wieder zurück und die Chancen für Neuschnee steigen vor allem in der Osthälfte nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) wieder an.

Am meisten Schnee aktuell in Klagenfurt

Die Schneefälle der vergangenen Woche haben das Land verbreitet in ein weißes Kleid gehüllt, im Flachland geht es der Schneedecke jedoch schon wieder an den Kragen. Heute morgen meldeten Wien, Eisenstadt und Innsbruck noch 2-3 cm Schnee, etwas mehr Schnee liegt in Graz und Bregenz mit 8 bzw. 10 cm.