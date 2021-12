Im Tiergarten Schönbrunn freuen sich die Tiere über den Schnee

In Österreich hat es in den letzten Tagen stark geschneit. Darüber freuen sich auch die Tiere im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Sie genießen den Schnee. Zum Beispiel die Eisbärin "Nora". Ihr macht es Spaß, sich im Schnee zu wälzen. Auch andere Tiere fühlen sich im Schnee wohl. Zum Beispiel die Arktischen Wölfe, die Mähnenrobben und die Rentiere.

Am Sonntag sperrt der Tiergarten Schönbrunn wieder auf. Dann kann man den Tieren beim Spielen im Schnee zuschauen. Es gilt aber die 2G-Regel. Man muss geimpft oder genesen sein, wenn man in den Tiergarten will.