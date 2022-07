Hund machte im Salzburger Pinzgau auf Verkehrsunfall aufmerksam

Bei der Heimfahrt von einer Almhütte ist in der Nacht auf Freitag ein 29-jähriger Alkolenker im Seidlwinkeltal in Rauris (Pinzgau) von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals und stürzte 30 Meter über eine Böschung. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte den Hund des Mannes, der sich aus dem Fahrzeug befreien konnte und auf der Fahrbahn hin und her lief, und wurde so auf den Unfall aufmerksam. Beim Nachschauen entdeckte er das schwer beschädigte Fahrzeug.

Die Feuerwehr und Bergrettung Rauris bargen den 29-Jähren aus dem Wrack. Der Einheimische wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Das Unfallauto sollte im Laufe des Freitags geborgen werden.