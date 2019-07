Hund lief auf Polizei los: Beamter gab Schreckschuss ab

Der Hund legte sich sofort auf den Boden und lief dann zurück zu seinem Herrl. Das Tier wurde bei dem Schusswaffeneinsatz nicht verletzt. Der 28-jährige Besitzer wurde gemäß dem Wiener Tierhaltegesetz angezeigt. Die Höhe und das Ausmaß der Strafe wird auch davon abhängen, ob der Mann davor bereits gegen das Tierhaltegesetz verstoßen hat.

831 Abmahnungen

Insgesamt hat die Wiener Polizei im ersten Quartal dieses Jahres 206 Anzeigen gegen Hundehalter ausgestellt. Dazu kommen 219 Organmandate und 831 Abmahnungen. Die hohe Zahl ist aber auch durch verstärkte Kontrollen zu erklären. Mit 19. Februar trat in Wien die generelle Maulkorb- und Leinenpflicht für die 3.300 in Wien gemeldeten Listenhunde in Kraft. Außerdem gilt für die Besitzer dieser Listenhunde im öffentlichen Raum ein Alkohol-Limit von 0,5 Promille analog zur Straßenverkehrsordnung.