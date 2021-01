Hüttenwirte wehren sich gegen das Abholverbot auf der Piste

Mittlerweile geht es nicht mehr ums Geschäft, sondern ums Prinzip. Mehrere Salzburger Hüttenwirte wehren sich gegen das Verbot des Take Away auf Hütten ohne Zufahrtsstraße. Sie wollen gegen die entsprechende Salzburger Landesverordnung einen Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof einbringen und werden diesen diese Woche in Wagrain medienwirksam unterzeichnen.

„Wir fühlen uns ungerecht behandelt“, sagt Christian Riepler, Franzlalm-Wirt aus Wagrain und Wortführer der Unterzeichner. Denn bei Hütten mit Straßenzufahrt ist Take Away, also das Mitnehmen von Speisen und Getränken, erlaubt. Einzig Hütten mitten im Skigebiet dürfen nichts verkaufen.

„Wir haben auch eine Straße zu unserer Hütte, nur geht da die Skipiste drüber“, sagt Riepler. „Die Abholung von Speisen und Getränken ist bei solchen Betriebsstätten des Gastgewerbes in Schigebieten unzulässig, die durch Gäste nicht mit Kraftfahrzeugen über Straßen erreicht werden können“, heißt es in der Landesverordnung.