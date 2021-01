Skigebiete: Salzburg überlegt vorzeitiges Saisonende

Ein düsteres Bild zeichnete auch der Sprecher der Salzburger Seilbahnen und Geschäftsführer der Schmittenhöhebahn in Zell am See, Erich Egger, falls die Deutschen bis Ostern zu Hause bleiben müssen. Die Faschingswoche im Februar sei immer ein Saisonhöhepunkt gewesen und frühe Ostern sorgten für ein gutes Geschäft. "Die Skigebiete in Salzburg waren gut besucht, und die Gletscherskigebiete verzeichneten einen Saisonhöhepunkt." Bleiben die Gäste aus Deutschland und den Niederlanden diesmal aus, gehe auch das Ostergeschäft verloren. Wie lange die Lifte in Salzburg nun tatsächlich offen haben, werde noch entschieden, sagte Egger. Das hänge von den weiteren Corona-Verordnungen in Deutschland und Österreich ab. Bei einer Verlängerung des Lockdowns sei es durchaus möglich, dass viele Seilbahnen Ende Februar, Anfang März zusperren.

Es gibt laut Egger unter den Seilbahnern auch die Überlegung, am 20. Februar zu schließen, wenn die Grenzen dicht sind und Touristen aus Deutschland und den Niederlanden nicht kommen dürfen. Das sei eine legitime Überlegung, wenn man die Verluste in den Betrieben zu stemmen habe, gab Egger zu bedenken. Die Leidtragenden seien vor allem die starken touristischen Regionen wie Zell am See, Kaprun, Saalbach-Hinterglemm und der Skizirkus bei Neukirchen im Pinzgau. Zwei Drittel der Gäste würden fehlen, wenn die Hotellerie geschlossen ist.