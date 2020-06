„Ein Paradies, nur Rehe und Ruhe“

Wenn es ein verschlafener 1500-Einwohner-Ort tagelang in die nationalen Medien schafft, muss schon etwas Besonderes passiert sein. Im Fall von Hüttau etwas besonders Tragisches.

Die Mure kam am Vormittag des 2. Juni. Im Trieggraben hatte sich der Bach durch Holz und Treibgut verklaust; binnen Minuten wälzte sich eine gewaltige Schlammlawine bis in den Ort, drang in Wohnungen ein und schluckte Autos und Teile von Gebäuden. 40 Bewohner mussten evakuiert werden, einige konnten bis heute nicht in ihre Häuser zurückkehren.