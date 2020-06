„Mure war indirekt eine Werbung“

Touristen aus aller Welt flanieren durch die engen Gassen, Blumen schmücken die alten Häuser, der See funkelt grün im Sonnenlicht. Zwei Wochen nach dem verheerenden Murenabgang ist in der Weltkulturerbe-Gemeinde Hallstatt wieder Normalität eingekehrt.

Allein am Marktplatz, über den sich der Mühlbach seinen Weg bahnte, fehlt noch ein Teil des Pflasters. „Viele Touristen wissen gar nicht, was bei uns passiert ist“, sagt Markus Paul Derbl. Und die, die davon erfahren hätten, seien erst recht gekommen. „Indirekt war die Mure sogar eine Werbung für uns. Die hat uns nicht umgebracht, dazu ist Hallstatt viel zu stark“, meint der Gastronom.