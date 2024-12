Leben wie in einem Horrorfilm: Erstes Spekulationshaus unter Zwangsverwaltung

Ein Quietschen, kurz darauf ein lauter Knall. Der Wind bläst durch das Stiegenhaus des Gebäudes in der Salzachstraße 46 und schlägt dabei die kaputten Fenster und Türen auf und zu. Wie in einem Horrorfilm fühlt man sich in den grauen Gängen mit den aufgeschlagenen Wänden und den kaputten Bodenbelägen. Ein Film ist das hier aber nicht, sondern das echte Leben – und zwar mitten in Wien .

Wie auch anderswo in der Stadt steht in der Brigittenau ein marodes Spekulationshaus, das vom Hauseigentümer trotz Aufforderung der Stadt nicht saniert wird. Gründe dafür gibt es mehrere: Zum einen gebe es in Wien, wie bereits berichtet, das „Geschäftsmodell“, an Geflüchtete zu vermieten und dann Strom und Heizung abzuschalten. Am Gaudenzdorfer Gürtel 41 ist das zum Beispiel der Fall. Mieter hinausekeln Zum anderen gibt es aber auch Fälle, in denen die Eigentümer versuchen, die Altmieter aus dem Haus zu ekeln, um die Wohnungen anschließend teurer zu vermieten.

© Privat

Eine Premiere Der Unterschied zwischen dem Haus in der Salzachstraße 46 und all den anderen Spekulationshäusern in Wien: In der Salzachstraße könnte sich die Situation für die Betroffenen künftig – zumindest etwas – verbessern. Wie zuerst die Kronen Zeitung berichtete, ist es nämlich das erste seiner Art, das unter Zwangsverwaltung gestellt wurde.

© Privat

Konkret heißt das: Gemeinsam mit einem Mieter hat die Mieterhilfe der Stadt im Juni per Gerichtsbeschluss erreicht, dass das Haus nicht mehr vom Eigentümer verwaltet wird. Stattdessen hat das Gericht aus einer Liste an Sachverständigen einen gewerblichen Verwalter ausgewählt und eingesetzt, erklärt Christian Bartok, Leiter der Wiener Mieterhilfe. Der neue Verwalter soll dafür sorgen, dass die nötigsten Erhaltungsarbeiten durchgeführt werden (siehe Infobox). Zunächst war das nur für Arbeiten in den Wohnungen der Fall, mittlerweile sei das aber auch auf die allgemeinen Teile des Wohnhauses – wie etwa das Stiegenhaus – ausgeweitet worden, berichtet Bartok.

Spekulationshäuser Mietrechtsgesetz (MRG) Laut MRG kann die Durchführung notwendiger Erhaltungsarbeiten bei langsam verfallenden Gebäuden im Zivilrechtsweg sowohl von den Mietern als auch von der Gemeinde, in der das Haus gelegen ist, verlangt werden. Diese Maßnahme wurde vonseiten der Stadt nun zum ersten Mal eingeleitet 12 Spekulationshäuser soll es laut der Stadt in Wien geben. Derzeit laufen in Wien – abgesehen von der Salzachstraße 46 – zwei weitere Anträge auf Zwangsverwaltung

Dabei gehe es zum Beispiel darum, Wassereintrittsstellen abzudichten, offene Leitungen zu verschließen und wackelige Bodenbeläge zu reparieren. „Wir wollen nicht die Häuser sanieren, sondern die wichtigsten Erhaltungsarbeiten durchführen“, sagt Bartok. Zur Kostendeckung dieser Arbeiten sollen die Mieten dienen. Die werden nun nämlich direkt an den Zwangsverwalter überwiesen, nicht mehr an den Eigentümer. Keine Verbesserung bisher Bisher hat sich trotz Zwangsverwalter aber nichts verbessert, berichtet eine Mieterin, die schon seit 38 Jahren in dem Haus wohnt. „Hier sind nur zwölf Hauptmieter gemeldet, deren Miete an dien Zwischenverwalter geht. Alle anderen sind Untermieter“, sagt die Frau. Statt an einer Verbesserung der Situation zu arbeiten, sei der Zwangsverwalter deshalb damit beschäftigt, herauszufinden, wer hier überhaupt wohnt und wohin die Mieten fließen.

© Privat