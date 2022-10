Hohe Heizkosten: Stadt Villach spendet Bedürftigen Brennholz

Die anhaltend hohen Energie- und Heizungskosten bereiten immer mehr Menschen Kopfzerbrechen. Mit einer Brennholzaktion hilft nun die Stadt Villach aus und versorgt diejenigen, die es am dringendsten brauchen.

Die Stadtregierung hat kürzlich im Stadtsenat beschlossen, mit einer zusätzlichen Brennholzaktion bei jenen auszuhelfen, die es am dringendsten benötigen. Die Magistratsabteilung Stadtgrün verwertet Holz aus der nachhaltigen Bewirtschaftung stadteigener Frostgrundstücke und aus der Baumpflege städtischer Grundstücke und Parkanlagen. Dabei entstehen pro Jahr bis zu 100 Meter Brennholz, die die Abteilung für rund 20.000 Euro Erlös verkauft.

Stadt verzichtet auf Verkauf und spendet



„Die Stadt Villach verzichtet in diesem Jahr auf den Erlös und spendet die 100 Meter Brennholz an all jene, die in Villach leben und Anspruch auf die Heizkostenunterstützung des Landes haben“, sagt Bürgermeister Günther Albel stellvertretend für die Stadtregierung. „Auch in Villach gibt es Menschen, für die die Möglichkeit zum Heizen im Winter ungewiss ist, genau hier möchten wir aushelfen und dazu beitragen, dass die Heizkosten zu einem Teil ausgeglichen werden“, erklärt der Bürgermeister.

Anspruchberechtigt auf die zwei Meter Brennholz sind all jene, die Anspruch auf den Heizkostenunterstützung des Landes Kärnten haben, die in Villach ihren Hauptwohnsitz gemeldet haben, und deren Wohnsitz mit Holz geheizt wird. 100 Schüttraummeter Holz stehen zur Verfügung, die Aktion läuft von 3. Oktober 2022 bis 28. April 2023 oder so lange der Vorrat reicht. Ein gesonderter Antrag ist nicht notwendig, die Aktion wird über die Abteilung Soziales abgewickelt. Kontakt: Telefon 205-3800, Email: soziales@villach.at