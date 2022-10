Hohe Energiekosten: Immer mehr exotische Tiere ausgesetzt

Australische Bartagamen brauchen Temperaturen zwischen 28 und 55 Grad. Wer schon einmal in einer Sauna gesessen ist, weiß wie warm das sein kann. Dementsprechend hoch sind auch die Heizkosten. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen ihre Tiere nicht mehr leisten können und das Tierschutzhaus in Vösendorf einen Anstieg an Abgaben von exotischen Tieren verzeichnet.