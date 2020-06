Tier-Exoten: Gekauft und ausgesetzt

Der Einsatz-Code "Bergen von Kleintieren" heißt für die Feuerwehr zumeist, eine Katze von einem Baum zu befreien. Am Sonntag aber wollte in Wien ein seltenerer Vierbeiner hoch hinaus: Ein Leguan kletterte im 15. Stock aus dem Fenster und harrte wie angeklebt auf der Fassade aus. Von dort fiel er in ein Fangnetz eines Feuerwehrmannes, der das Tier der wartenden Besitzerin übergab.

So zuverlässig sind Halter von Exoten nicht immer. Evelyn Kolar erhielt kürzlich einen abgestellten Karton, darin schlummerte eine Boa-Constrictor, am Deckel stand: "Ich bin eine Boa, suche einen Platz und habe Hunger."

Kolar betreut die Pflegestation für Wildtiere im Haus des Meeres, die von der zoologischen Gesellschaft "Blauer Kreis" betrieben wird. "Früher bekamen wir die Tiere vom Zoll. Heute sind es abgegebene und ausgesetzte."

"Finger" ist einer von ihnen. Der prächtige grüne Leguan, der aus einem Terrarium lugt, war auf einem Feld in Baden unterwegs, als ihn jemand einfing. Den Namen gab sich der Leguan quasi selbst, weil er Kolar bei einer missglückten Fangaktion ein Fingerglied abbiss. "Mein Fehler", schmunzelt sie. 60 ausgesetzte Tiere leben hier. Geckos, Schlangen, Vogelspinnen, Leguane, Schildkröten und viele andere Arten. "Wir sind derzeit voll", berichtet Kolar.

In Österreich ist nicht statistisch erfasst, wie viele Wildtiere in Haushalten leben. Der Meldepflicht (für Tiere mit besonderen Ansprüchen, §25 TschG) bei der Bezirksverwaltungsbehörde kommen nur wenige nach. In Wien sind 960 Tierhaltungen registriert, wobei ein Registrierter mehrere Exemplare besitzen kann. "Die Mehrheit ist nicht angemeldet", erklärt eine Amtstierärztin. Das macht die stichprobenartigen Kontrollen in der Mehrheit der Fälle obsolet.