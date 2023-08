Absturz im Hochseilgarten im Salzburger Lungau: Mann stürzte 15 Meter ab

In einem Hochseilgarten in St. Michael im Lungau ist am Sonntag ein 61-jähriger Mitarbeiter aus gut 15 Metern Höhe abgestürzt. Der Mann hatte zuvor einen hängengebliebenen Kletterer geborgen und abgeseilt.

Als er sich dann selbst abseilen wollte, fiel er ungebremst in die Tiefe. Er schlug am Waldboden auf und blieb regungslos liegen. Kollegen leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettung. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Klagenfurt geflogen.