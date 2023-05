Wieder Kletterer auf der Rax bei Unfall verletzt

Zwei Männer sind am Freitag beim Klettern auf der Route „Gaisbauer Jug“ in der Klobenwand im Rax-Gebiet verletzt worden. In der ersten Seillänge der Tour war mittags ein Block ausgebrochen, ein 30-jähriger Ungar stürzte ab. Der Mann erlitt schwere Blessuren an beiden Händen, sein gleichaltriger Kletterpartner kam mit Abschürfungen davon, berichtete die Bergrettung Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) in einer Aussendung. Das Duo wurde ins Krankenhaus gebracht.

Notruf

Zufällig anwesende Bergsteiger setzten einen Notruf ab und begleiteten die beiden Verletzten zur Forststraße. Dort wurden die Männer von den Helfern erstversorgt und zum Rettungswagen gefahren, der für den Weitertransport ins Spital sorgte. Es handelte sich laut Aussendung um den zweiten Kletterunfall innerhalb von zwei Wochen auf der Route. Am 23. April war eine ungarische Staatsbürgerin ins Seil gefallen und hatte dabei eine schwere Fußverletzung erlitten. Die 27-Jährige war per Tau vom Notarzthubschrauber befreit und ins Spital geflogen worden.