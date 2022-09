Schwerer Unfall in einer Kletterhalle in Salzburg: Sieben Meter abgestürzt

Zu einem schweren Unfall ist es am vergangenen Samstag in einer Kletterhalle in der Stadt Salzburg gekommen. Laut Polizei ist ein 28-jähriger Deutscher aus etwa sieben Meter Höhe auf den Hallenboden gestürzt. Der Verletzte wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Seine 24-jährige Freundin hatte ihn auf einer Route der Schwierigkeit 4+ gesichert. Beim Ablassvorgang habe die Frau wegen der hohen Geschwindigkeit des Seils das Bremsseil nicht mehr halten können, hieß es.

Nicht ausreichend gesichert

Am Sonntag hatte sich ein schwerer Kletterunfall in der Kletterhalle Werfen (Pongau) ereignet. Ein 26-jähriger Mann aus Schwarzach im Pongau war nicht ausreichend gesichert gewesen. Er stürzte rund acht Meter ab und wurde dabei schwer verletzt.