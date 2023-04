Drama beim Klettern: 42-Jähriger starb bei Absturz auf der Hohen Wand

Ebenfalls am Sonntag kam es gleich zu zwei Einsätzen der Bergrettung Reichenau an der Rax. Die erste Einsatzmeldung betraf eine 55-jährige Frau, die mit einer Wandergruppe durch den Mitterbachgraben am Gahns Richtung Reichenau unterwegs war. Bei einem Sturz hatte sich die Wienerin Verletzungen am Kopf sowie am Knie zugezogen. Der Hüttenwirt der Knofelebenhütte, der auch ein Mitglied der Bergrettung Reichenau ist, konnte die Verletzte bereits 20 Minuten nach der Alarmierung in der Nähe der Forststraße auffinden. Die Wienerin wurde nach der Erstversorgung mit einem Einsatzfahrzeug nach Prigglitz gebracht und dort der Rettung übergeben.

Im Minutentakt

Nur wenige Minuten nach der ersten Unfallmeldung wurde die Bergrettung Reichenau via Notruf über einen Kletterunfall in der Klobenwand informiert. Eine junge Ungarin war in der letzten Seillänge der Route „Gaisbauer Jug“ ins Seil gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Fußverletzung zugezogen. Die 27-jährige Sportlerin wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber "Christophorus 3" mittels Tau aus der Wand geborgen. Ihr Begleiter, der sich zum Unfallzeitpunkt bereits am Ausstieg der Kletterroute befunden hatte, konnte selbstständig wieder absteigen.