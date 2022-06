Hitzetage: Der Juni lässt uns immer öfter schwitzen

Schon am gestrigen Samstag kamen die Österreicher bei bis zu 34 Grad Celsius ordentlich ins Schwitzen, heute, Sonntag, wird dieser Wert nochmals übertroffen: Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) werden Höchsttemperaturen von bis zu 36 Grad erreicht, am heißesten soll es in Tirol und Vorarlberg werden.

Damit wird der Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres. Zu verdanken ist die Hitze dem hohen Luftdruck, der in allen Landesteilen für Sonnenschein sorgt.

Doch auch, wenn uns der Sonntag mit 36 Grad richtig einheizt: An den bisherigen Rekordhalter, den 20. Juni 2013, kommt er nicht heran. An dem damaligen Donnerstag wurden in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich 38,6 Grad gemessen. Ein Jahr später, am 30. Juni 2019, ging Krems mit einer Temperatur von 38,5 Grad in die österreichische Wettergeschichte ein.