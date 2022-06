Retter mit Metalldetektor: Der Herr der sieben Ringe

Im Garten verloren

Christoph Schönfellner arbeitete in seinem Garten in Niedernondorf (Bezirk Zwettl), als er plötzlich das Fehlen seines Eherings bemerkte. Eine Woche war dieser unauffindbar, bis Lackner mit seinem Detektor kam. „Es war tatsächlich mühsamer als gedacht. Im Endeffekt haben wir es aber mit ein wenig Ausdauer hingekriegt“, sagt Lackner. Die Erleichterung hört man auch jetzt noch in Schönfellners Stimme: „Ich hatte den Ring noch nicht lange, ich bin erst seit einem halben Jahr verheiratet.“

Sieben Ringe hat Lackner mittlerweile gefunden. Dabei durfte er auch immer etwas über die Besitzer erfahren. „Das sind so super Geschichten. Es gibt kaum etwas Befriedigenderes, als jemandem, der etwas für völlig verloren gehalten hat, wiederzubringen. Das ist so eine Freude, die man in den Augen der Menschen sieht“, erzählt der Helfer.