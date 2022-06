Prozess in Krems: Berauschter Häftling attackierte Insassen mit Nudelholz

Schwierig gestaltete sich die Vernehmung des früheren Häftlings S. der Justizanstalt Stein. Dem Angeklagten wurde beim Prozess im Landesgericht Krems vorgeworfen, im Gefängnis (mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Graz verlegt) einen Mithäftling attackiert zu haben. Doch der Mann, der eine lebenslange Strafe absitzt, kann sich an fast nichts erinnern.

Denn der Syrer hat laut eigenen Angaben vor der Tat die Droge „Spice“ zu sich genommen. Daraufhin ging er mit einem 60 Zentimeter langen Nudelholz auf den Mithäftling los und versuchte, auf ihn einzuschlagen. In weiterer Folge griff der Angeklagte den Mann mit einem messerähnlichen Gegenstand an und fügte diesem Schnittverletzungen zu.