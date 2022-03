Hinter den Kulissen: Wie es Ida in Show „Klein gegen Groß“ schaffte

Elf Duelle gab es, alle Familien übernachteten im selben Hotel, dort entwickelte sich zwischen den Kindern eine eingeschworene Gemeinschaft, ständig wurde geübt.

Nicht jedes Kind gewinnt seine Challenge, verlieren vor den Augen eines Millionenpublikums ist hart. Es ist die Verantwortung der Eltern, vorab zu reden und das Kind auch auf eine mögliche Niederlage vorzubereiten: „Meine Eltern haben zu mir gesagt, es ist unglaublich, was du schaffst und leistest, aber es kann auch sein, dass deine Gegnerin stärker ist. Puuuuh, aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich gewonnen habe! Ich habe davor noch nie so viele und so hohe Boxen in einer Minute geschafft wie bei der Aufzeichnung. Das war mein bestes Ergebnis, das ich jemals abgeliefert habe.“

"Gib' alles!"

Beeindruckend war der Kontakt zwischen Promis und Kindern: „Meine Gegnerin Aljona war voll lieb zu mir. Und in der Maske bin ich neben dem Sänger Wincent Weiss gesessen. Er hat zu mir gesagt: ,Ida, wenn du mir versprichst, dass du alles gibst, wette ich auf dich!’ Das hat er auch gemacht.“

Bis gestern Abend musste der Ausgang des Duells geheim bleiben – eine Herausforderung. Umso größer war der Jubel im Wohnzimmer mit Oma, Opa, den Cousinen und vielen Freunden, als die Sache klar war. „Manchmal wünsche ich mir jetzt, dass ich nochmals in diesem einen Moment, in dieser einen Minute im Studio sein kann. Es war so ein cooles Gefühl!“

Die Autorin des Artikels bleibt anonym, da sie in einem familiären Naheverhältnis zu Ida steht und man von ihrem auf den Nachnamen des Kindes schließen könnte.