Hilfsprojekt in Nigeria: Damit die Menschlichkeit nicht untergeht

Aber der Traum vom besseren Leben in der Megacity ist ein trügerischer, einer, der viele direkt ins Verderben führt.

Knapp 5.000 Kilometer liegen zwischen Wien und Lagos – an diesem Nachmittag im Café Hawelka ist es ganz nah. „Es ist die größte und bevölkerungsreichste Stadt Nigerias . Jedes Kind im Land träumt von den Möglichkeiten, die Lagos bietet“, erzählt der 39-jährige Priester und Streetworker Linus Valentine Onyenagubor , der auf Einladung der Entwicklungsorganisation Jugend Eine Welt in Wien ist, um von seiner Arbeit zu erzählen.

Rund 15 Millionen Menschen leben alleine in Lagos – darunter mindestens 100.000 Straßenkinder . Die Bevölkerung leidet unter den Folgen der politischen und wirtschaftlichen Instabilität, der Inflation, der Korruption im Land. Viele Familien brechen auseinander und seien nicht in der Lage, für ihre Kinder zu sorgen, erzählt Onyenagubor.

„Auf der Straße gilt das Gesetz des Stärkeren. Aber ein Kind ist schon von Natur aus verletzlich“, sagt der Streetworker. Und das Leben auf den Straßen der Millionenmetropole ist gefährlich. Die Kinder schlafen exponiert unter Brücken, auf Gehsteigen, in Parks oder Abbruchhäusern, und leben in ständiger Gefahr, überfallen, geschlagen und missbraucht zu werden. Ihnen will Onyenagubor helfen – mit einem offenen Ohr, mit Trost und mit dringend benötigten Lebensmitteln.