Hilferuf einer Krankenpflegerin: "Wir sind müde, wir sind ausgelaugt"

Sie appelliert an die Bevölkerung, sich endlich strikt an die Maßnahmen des Bundesregierung zu halten, um die Infektionszahlen und vor allem die Zahl der Patienten in den Spitälern drastisch zu senken. "Wir sind müde, wir sind ausgelaugt, wir sind wütend und wir sind traurig. Was sich niemand vorstellen konnte, ist nun tatsächlich eingetreten. Die Spitäler sind voll", so die Frau in ihrem Posting.

Mittlerweile sinken zwar die Neuinfektionen langsam, doch die Zahl der Todesfälle bleibt weiter hoch. Auch die hohen Zahlen an Intensiv- bzw. Spitalspatienten mit Corona stagnieren in den letzten Tagen. Zumindest steigen sie aber nicht mehr so drastisch an.