Heute bis zu 24 Grad: Es wird noch einmal sommerlich

Die Wetterprognose verspricht spätsommerliche Aussichten für die kommenden Tage in Österreich: Nach einem kühlen Morgen mit Temperaturen von 0 bis 9 Grad wird es am heutigen Mittwoch sehr warm für die Jahreszeit mit Tageshöchsttemperaturen von 17 bis 24 Grad.

Flache Nebelfelder, die vor allem in den Tälern und in der Nähe von Gewässern zu sehen waren, lösen sich rasch auf. Im restlichen Tagesverlauf dominiert der Sonnenschein. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Südost bis West. Am wärmsten wird es heute im Tiroler Inntal, hier sind bis zu 25 Grad möglich. In Wien liegen die Tageshöchstwerte bei 19 bis 20 Grad.