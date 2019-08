Heuer schließen 30 Schulen ihre Pforten

In Kärnten werden mit Herbst insgesamt sechs Schulstandorte geschlossen: Vier Volksschulen in den Bezirken Völkermarkt, Spittal an der Drau, Klagenfurt-Land und Klagenfurt-Stadt, außerdem noch eine Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in Klagenfurt und eine Neue Mittelschule in Spittal an der Drau. Als Grund werden von der Bildungsdirektion Kärnten in allen Fällen sinkende Schülerzahlen und die "Optimierung der Schulorganisation" angeführt.