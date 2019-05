Gebt der Schule Autorität zurück

Ein Video wirft ein grelles Schlaglicht auf die Schulrealität – so, wie sie hoffentlich nur selten stattfindet. Da wird ein Lehrer von jungen Halbstarken brutal bedrängt und wehrt sich mit einer Spuckattacke. Der Bildungsminister hat nun einen Plan zur Bekämpfung von Gewalt und Mobbing präsentiert. Darin findet sich Vernünftiges, von Teambuilding-Maßnahmen am Beginn des Schuljahres über „Time-out“-Gruppen bis zu einer besseren Pädagogenausbildung. Am Drama in der HTL Ottakring offenbart sich ein Systemversagen. Natürlich war es notwendig, die alte Rohrstaberlmentalität aus der Schule zu vertreiben, aber man hat dem Lehrpersonal zu viel Autorität geraubt. Es wird nicht gut genug auf Konfliktsituationen vorbereitet. Und, noch schlimmer, oft landen Ungeeignete in diesem Beruf. Leider gibt es keine ernsthaften Auswahlmechanismen – weder zu Studienbeginn, noch später, wenn sich im Klassenzimmer die bittere Wahrheit zeigt.