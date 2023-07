Herdenschutz im Kampf gegen Wolfsrisse für Totschnig "nicht umsetzbar"

Für Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) ist der Herdenschutz durch Hirten, Hunde und Zäune im Kampf gegen den Tierriss durch Wölfe "nicht umsetzbar". Wie der Minister in einem Interview mit dem "Ö1-Mittagsjournal" sagte, sei das in Österreich nicht möglich, da 50 Prozent der Schafherden weniger als 20 Tiere haben.

"Hier mit Herdenschutz zu kommen, das ist einfach nicht realistisch." Es würden hier "unsinnige Kosten" entstehen, "wenn wir das finanzieren würden".

Projekte laufen

Der Herdenschutz sei für Totschnig ein wichtiges Thema, mehrere Projekte seien am Laufen. In Österreich sei zehn Prozent der Fläche Almgebiet, es gebe mehr als 8.000 Almen. Aber bei einem Besuch mit Experten in Kärnten habe gezeigt, dass es in Österreich eine Kulturlandschaft gebe, die extrem wichtig für den Tourismus sei.

➤ Jagd auf Wolf erleichtert: Tirol erklärt alle Almen zum Schutzgebiet